РИАМО - 14 дек. На юго-западе столицы в районе Коньково ввели в эксплуатацию апарт-отель с подземной автостоянкой, построенный на месте бывшей промзоны №35 «Воронцово», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-отеля с подземной автостоянкой на юго-западе Москвы», – говорится в сообщении.

Здание возведено по адресу: улица Бутлерова, 7Б (ЮЗАО, Коньково) в границах промышленной зоны №35 «Воронцово». Строительство проходило в рамках реорганизации бывших производственных зон Москвы.

«Общая площадь 21-этажного апарт-отеля – 30,3 тысячи квадратных метров. В комплексе 392 апартамента от одно- до трехместных. В здании установлено шесть лифтов», – уточняется в материале.

Подземный паркинг рассчитан на 77 машино-мест. Также в подземной части здания размещены кладовые для жильцов.

Объект возведен за счет средств инвестора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам апарт-отеля в Конькове привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – дополнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.