РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. На текущей неделе руководитель федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков стал вице-президентом федерации Московской области самбо, он будет отвечать за развития этого вида спорта на востоке региона, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета в муниципалитете Владимир Сурков.

«Председателя федерации самбо городского округа Люберцы Виктора Худякова на текущей неделе назначили вице-президентом федерации Московской области самбо, ее возглавляет Сергей Фомкин. Прежде всего, Худяков будет отвечать за развитие самбо в восточной части Подмосковья, куда входят Люберцы», – сказал Сурков.

Он подчеркнул, что за год с момента своего создания федерация самбо Люберец стала одной из ведущих местных федераций. За это время открылось четыре новых клуба в городе, увеличилось количество занимающихся в три раза, сейчас их около 600 человек. Возросло количество мероприятий, которые проводит федерация. В Люберцах прошло открытое первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек, его провели на очень высоком уровне.

«В областной организации посчитали, что Люберцы, благодаря накопленному опыту своей работы, могут принести пользу региону. В проекте в 2019 году Люберцы фигурирует как место проведения чемпионата Московской области по самбо. В нашем городском округе такое мероприятие состоится впервые», – уточнил Сурков.

Он дополнил, что Худяков также будет отвечать за реализацию программы «Самбо – в школы» в регионе.

«В этом смысле, Люберцы – передовики, такая программа заработала в школе №9. Мы хотели бы и дальше развивать это направление не только в Подмосковье, но и в Люберцах, чтобы открывалось много новых мест для занятия самбо», – резюмировал Сурков.