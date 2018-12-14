РИАМО – 14 дек. Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса опубликовали исследование, согласно которому жестокость в видеоиграх связана с отсутствием чувств игроков к страданиям других людей, сообщает Газета.ru.

Соответствующие данные были опубликованы в журнале Visual Cognition.

«В исследовании приняли участие 85 девушек и юношей 18-19 лет. В одну группу ученые выделили тех, кто уделял видеоиграм, включающим сцены насилия, от пяти часов в неделю. Контрольная группа вообще не играла в видеоигры. Участники просматривали быстро сменяющийся ряд картинок — в основном нейтральных пейзажей, среди которых попадались повернутые на 90 градусов изображения. Добровольцы должны были определить, влево или вправо повернуто изображение», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, в какой-то момент перед перевернутыми возникали картинки людей, каких-либо предметов или животных. Изображения могли не нести никакую эмоциональную окраску, или же наоборот перед участниками появлялись сцены насилия или другие неприятные картинки вроде фотографии грязного унитаза.

«Если все картинки были нейтральными, обе группы с одинаковой точностью определяли, в какую сторону повернуты перевернутые картинки. Однако в случае со сценами насилия любители игр оказывались менее к ним восприимчивы и давали более точные ответы, чем контрольная группа, которую насилие выбивало из колеи», - отмечается в материале.

Как заявили ученые, эти данные не говорят о том, что игры делают человека невосприимчивым к образам насилия. При этом люди, изначально воспринимающие жестокость более остро, просто не играют в игры, где присутствует насилие. Кроме того, эти результаты не являются доказательством того, что игроманы становятся более жестокими и склонны к издевательствам.