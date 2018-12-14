РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Концертный пиджак композитора Георгия Свиридова подарили детской школе искусств №1 в Балашихе к 20-летию со дня присвоения его имени, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу в городском округе провели научно-практическую конференцию «Путь к традиции». Участники познакомились с исследовательскими работами, посвященными жизни и творчеству Свиридова, чье имя 20 лет носит эта школа искусств. Племянник композитора, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения Александр Белоненко, который приехал в Балашиху из Санкт-Петербурга, преподнес подарок для музея-квартиры деятеля искусств.

«Для нас это величайшее событие. Все 20 лет мы по крупицам собираем все, что связано с его жизнью и творчеством. Александр Белоненко за эти годы передал в наш музей очень много личных вещей Свиридова: одежду, книги, письменный стол, и теперь достойное место займет знаменитый концертный пиджак композитора», – сказала заместитель начальника управления культуры администрации города Марина Чернова.

Она добавила, что специально к юбилейной дате был выпущен тематический календарь «20 лет с именем Свиридова», а также сборник исследовательских материалов творчества композитора, буклеты.

По словам организаторов конференции, выпуск таких сборников станет доброй традицией.

«Сборники так просто не рождаются. Это результат чего-то очень важного. Много лет присутствую на этих конференциях в Балашихе и вижу, насколько трепетно вы относитесь к творчеству Георгия Васильевича. Была рада поучаствовать в подготовке данного сборника. Очень хотелось бы чтобы он был читаем детьми, стал импульсом для них, чтобы стать взрослее», – отметила доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Валида Келле.

Конференция прошла при участии преподавателей школ искусств, представителей библиотечной системы, музейного актива.

На конференции представили свои работы воспитанники детских школ искусств Балашихи, Сергиево-Посада, Свердловской области, Тольятти. Лучшие работы отметили дипломами, памятными знаками и сборниками.

Кроме того, 15 декабря в детской школе искусств №1 состоится творческий этап фестиваля-конкурса памяти Георгия Свиридова «И в сердце светит Русь». В нем примут участие вокальные и инструментальные ансамбли и солисты по разным возрастным категориям.