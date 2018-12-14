РИАМО - 14 дек. В столице продолжается работа по подбору и согласованию новых стартовых площадок для программы реновации, так до конца года планируют включить в список для строительства жилья еще не менее 10 новых участков в разных округах, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время работа по подбору и согласованию новых стартовых площадок для программы реновации активно продолжается. В первую очередь это касается тех районов города, где предполагается расселение старых домов, но места для запуска «первой волны» пока не определены», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что городские власти взяли на себя обязательство переселять участников программы в границах того же района, а по возможности и квартала.

«Таким образом, проводится инвентаризация всех городских площадок, изучаются их особенности и возможности к застройке. До конца года еще не менее 10 таких зон будут согласованы и утверждены. Речь идет о северных и восточных территориях города», – подчеркнул Хуснуллин.

На сегодняшний день в программе утверждены 295 стартовых площадок для строительства домов под переселение с градостроительным потенциалом около 4,5 миллионов квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.