РИАМО - 14 дек. Московская областная дума внесла изменения в федеральный закон о детским питании, в частности, депутаты предлагают создать черный список для недобросовестных компаний, которые занимаются организацией питания в детских учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы активно вносили свои поправки в ходе разработки данного проекта закона, надеюсь, что они отразятся в федеральном законе. <…> Мы обсуждали тему и с рабочей группой Совета Федерации по разработке законопроекта – результатом стало внесение предложения ограничить доступ к конкурсам на закупку питания в детские учреждения фирмам-однодневкам», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Накануне в Совете Федерации РФ обсудили развитие системы социального питания. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на тему горячего питания в образовательных организациях.

«Ситуация по стране неоднородная. Есть регионы, где менее половины школьников обеспечены горячей пищей. Такое положение дел просто неприемлемо. Все дети должны полноценно питаться», – подчеркнула Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей РФ.

По словам Брынцалова, подмосковный парламент неоднократно поднимал эту тему на заседании профильных комитетов с привлечением экспертов и общественности. Планируется запретить использование субподрядчиков при организации питания – поставщик-победитель должен самостоятельно обеспечивать весь цикл производства.

Также Мособлдума предложила для недобросовестных компаний создать черный список. Кроме того, депутаты подмосковного парламента предложили отказаться от процедуры аукциона в пользу процедуры конкурса при закупке питания.

Предполагается, что проект федерального закона о детском питании будет принят в весеннюю сессию.

Кроме того, на заседании обсудили Стратегию развития сельских территорий РФ на период до 2030 года.

По мнению Матвиенко, региональным парламентам необходимо провести ревизию законодательства и предложить меры, которые нужно принять на федеральном и региональном уровнях для эффективной реализации Стратегии.

«Игорь Брынцалов рассказал, что в 2018 году уровень господдержки АПК из бюджета Московской области увеличен в два раза. Упор сделан на поддержку племенного животноводства (887 миллионов рублей), повышение продуктивности в молочном скотоводстве (721 миллион рублей) и оказание поддержки в области растениеводства (537 миллионов рублей)», – резюмируется в сообщении.