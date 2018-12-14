РИАМО - 14 дек. Новым директором ГАУ «Институт Генплана Москвы» назначили Татьяну Гук, соответствующий приказ подписала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее Гук занимала должность заместителя председателя Москомархитектуры.

«За время работы в Москомархитектуре Татьяна Гук внесла весомый вклад в изменение законодательства в области архитектурной деятельности, лично участвовала в подготовке ряда законов и постановлений правительства Москвы. Татьяна Николаевна совместно с комплексом городского хозяйства Москвы осуществляла координацию программ «Развитие городской среды» и «Моя улица», – говорится в сообщении.

Татьяна Николаевна – член Союза московских архитекторов, кандидат архитектурных наук. Родилась в Орле, окончила Московский архитектурный институт. Начала трудовую деятельность в 1994 году в творческой мастерской Алексея Бавыкина, где проектировала индивидуальные жилые дома и общественные здания.

Как уточняется в сообщении, Гук с 2006 по 2011 год занимала должность заместителя начальника, а затем и начальника территориального отдела по Южному административному округу Центра координации проектирования комплексного благоустройства ГУП «ГлавАПУ». Также принимала участие в реализации программы «Мой двор, мой подъезд».

В команде Москомархитектуры с февраля 2011 года. В 2013 году Гук назначили заместителем председателя Москомархитектуры. Под ее персональным руководством была организована работа по вопросам координации комплексного благоустройства, дизайна городской среды, формирования архитектурно-художественного облика Москвы.