РИАМО - 14 дек. В городском округе Зарайск планируют отремонтировать православный храм, на территории которого похоронен отец писателя Федора Достоевского, сообщил журналистам в пятницу председатель управляющего совета фонда порушенных святынь, священник Михаил Егоров.

Ежегодное заседание попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь прошло в пятницу. В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отдельно коснулись восстановления особо знаковых храмов, как например, в Зарайске в деревне Моногарово. Это храм, рядом с которым захоронен отец Достоевского. В 2021 году будет отмечаться юбилей Достоевского. При поддержке губернатора Московской области лично, министерства культуры России, этот храм планируется восстановить к 2021 году», – сказал Егоров.

Всего за пять лет фонд планирует восстановить 25 храмов на территории Подмосковья.

«Говорили о Бобреневом монастыре города Коломны, некая жемчужина Подмосковья. Вопрос восстановления этой обители идет отдельной строкой. Обсуждали такие храмы, как Троицкий собор в Клину. Массивный и до сих пор обезображенный собор стоит в центре города. Он связан с личностью многих деятелей России», – подчеркнул Егоров.

В заседании фонда участвовали управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, викарий Московской епархии, епископ Серпуховской Роман Гаврилов.

Сейчас на территории Московской области насчитывается порядка 2 тысяч православных храмов.