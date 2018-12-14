РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков в крупном размере в развлекательном клубе «Остров сокровищ», сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

Сотрудники УМВД России по городскому округу в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что сотрудница развлекательного клуба РК «Остров сокровищ» совместно с неустановленными лицами распространяла психотропное вещество амфетамин среди отдыхающих.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков подольской полиции в ходе личного досмотра 29-летней женщины в РК «Остров сокровищ» 1 декабря 2018 года обнаружили и изъяли психотропное вещество амфетамин в крупном размере общей массой 1,33 грамма, которые она распространяла в клубе», – сказала собеседница агентства.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228, пункт «б» части 3 статьи 228.1, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотиков в значительном размере»).

Ход расследования находится на контроле Подольской городской прокуратуры.