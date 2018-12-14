РИАМО - 14 дек. На заседании совета депутатов подмосковного городского округа Истра в пятницу главой муниципального образования сроком на пять лет был единогласно избран Андрей Вихарев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Истра избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», – говорится в сообщении.

Андрей Вихарев родился в 1969 году в Кировской области. Образование получил в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права. В 1987-1989 годах служил в ракетных войсках стратегического назначения.

Политической деятельностью Вихарев занимается с 2009 года. Он работал в совете депутатов городского округа Жуковский, в Московской областной думе. В декабре 2014 года был избран главой городского округа Лосино-Петровский. С марта по ноябрь 2018 года исполнял обязанности главы Волоколамского района.

В ноябре 2018 года решением совета депутатов Истры на Вихарева было возложено временное исполнение полномочий главы городского округа.