РИАМО - 14 дек. Победитель городского аукциона по аренде помещения в доме 72 на Люсиновской улице откроет в 2019 году первую в Москве галерею абстрактного искусства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Удачное расположение и привлекательная стоимость лота вызвали интерес у широкого круга потенциальных арендаторов – за объект площадью 72 квадратных метра боролись 37 участников. По словам победителя аукциона президента Союза абстракционистов России Сергея Куприянова, галерея откроется в следующем году.

«В галерее будут выставляться произведения российских художников, работающих в разных направлениях и течениях, среди которых абстракционизм, супрематизм, фовизм, дадаизм. Кроме того, здесь откроется школа абстрактного искусства», – сказал Куприянов.

Необходимость создания галерея, по его словам, появилась давно, и после долгих поисков было найдено идеальное место.

«Тем более это сделка с городом, которая гарантирует защиту от внезапного изменения арендной платы или выселения», – добавил победитель торгов.

Ремонтные работы начнутся в 2019 году и займут около полутора-двух месяцев.