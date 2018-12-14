Рошаль находится на самом краю Московской области в 150 км от столицы, но приехать сюда все же стоит ради уникальных мещерских мегалитов и самого большого граффити американского стрит-арт художника. Также для туристов будет сюрпризом, что свое название город получил вовсе не в честь знаменитого детского доктора Леонида Рошаля, и произошло это 100 лет назад. Как живет город-юбиляр и чем пытается удивить туристов, РИАМО рассказала коренная жительница Рошаля Оксана.

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Не путать революционера с хирургом

Для меня Рошаль – город детства, я здесь родилась и выросла, после института вернулась в Рошаль и до сих пор живу здесь. Моя бабушка переехала сюда почти сто лет назад из Беларуси. Тогда это был еще поселок и назывался Крестов Брод, а название Рошаль получил позже по имени петербургского революционера Семена Рошаля, а не детского доктора мира, как думают многие.

Бабушка с дедом построили дом в микрорайоне Пески, где я и провела свое детство. Мой дед, Тихон Иванович, прошел всю Великую Отечественную войну – дошел до Берлина.

В детстве маленький Рошаль был для меня целой вселенной! Летом мы играли в догонялки, бегали по тропинкам среди кукурузных полей, плескались в прудах. Это богатейший Мещерский край лесов и озер. Каких только грибов и ягод нет в мещерских лесах! Бывало, наберешь целую горсть черники – и в рот, домой приходили чумазые, счастливые, с несколькими горстями ягод на дне лукошка.

Зимой рассекали ледяную гладь на коньках и летали на санках с горок, играли в снежки и лепили снежных баб. Отдельная забава – прокатиться с горки на лыжах между хвойных деревьев.

Спустя годы Рошаль остался для меня уютным домашним городом. У нас тихо, спокойно и комфортно. Нет ненужной суеты и снующих туда-сюда машин. После работы здесь можно спокойно прогуляться и зарядиться энергией на следующий день. Огни больших городов манят молодежь, а в зрелом возрасте люди уже могут оценить все прелести жизни в небольшом тихом городе.

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«Антидепрессанты» для города

Еще пять лет назад Рошаль считался депрессивным городом. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Город строится, обновляется, развивается.

В этом году запущены две новые котельные, модернизированы четыре станции водоочистки, так что в город пришла чистая вода. Освещение наконец-то добирается до всех темных уголков. На глазах у жителей строятся дороги, создаются парковочные места, проводится капитальный ремонт домов, устанавливаются шикарные детские площадки.

Здесь очень удобно растить детей. У нас шесть детских садов, две школы и лицей, детская школа искусств, Центр детского творчества «Гармония», спортивная школа и спортивно-культурный центр (СКЦ) «Рошаль». Последний – наша гордость. Современный, функциональный, с большими спортивными залами, бассейном, кинотеатром и благоустроенной площадью, где можно погулять с детьми. Такие центры есть не в каждом городе Подмосковья.

У нас все в шаговой доступности – супермаркеты, магазины, рынок. В каждом микрорайоне есть аптеки. Хорошо развито транспортное сообщение, как городское, так и междугороднее. Добраться из одного конца города в другой на автомобиле можно всего за 10 минут.

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А вот медицинские услуги, как и во многих других городах Подмосковья, оставляют желать лучшего. На прием к узким специалистам, таким как невролог или кардиолог, записаться сложно. Многие анализы и обследования приходится делать платно, а за консультацией приходится ехать в другие города Подмосковья или в столицу. И даже такой радостный момент, как рождение ребенка, омрачен долгой дорогой в роддом Орехова-Зуева или Коломны.

Несмотря на то, что Рошаль – крайняя точка на востоке Московской области, городу не чужды и блага цивилизации. У нас развивается сеть кафе, салонов красоты, а цены не по-московски приемлемые. Пользуется большой популярностью доставка еды Domini Pizza, кафе «Кантри», «Суши Сет». Хорошо посидеть по особому поводу можно в сербском ресторане, отличное кафе есть и в «Крестовских банях».

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Поролон для Гагарина

Когда-то Рошаль был городом химиков. Здесь работал Владимирский пороховой завод (в те годы поселок Крестов Брод относился в Владимирской губернии). В советские годы Рошальский химкомбинат был крупнейшим химическим предприятием, имеющим большое значение для страны. Однако 90-е внесли свои коррективы, и комбинат обанкротился. Сейчас это огромная полузаброшенная территория.

Но часть предприятий все же пережили трудности и продолжают развиваться. Так, устояло производство поролона на ООО «РИФ «Аметист». Именно из рошальского поролона было сделано кресло в кабине первого космонавта Юрия Гагарина. Работает металлургическое предприятие ООО «Молирен», «Рошальский завод пластификаторов», «Рошальский фторопластовый завод» и многие другие.

В последние годы город стал активно развиваться, появляются и новые рабочие места. Сейчас в Рошале создают современный индустриальный парк. Запущено в работу первое предприятие – комплекс по переработке отходов «Прогресс», которое дало городу более ста рабочих мест.

Но пока работы в городе хватает не всем, и многие вынуждены ездить в Москву или соседние подмосковные города. Приходится уезжать из города и выпускникам, которые хотят продолжить обучение в вузах.

Качественное профессиональное образование можно получить в Рошальском техникуме, где учат на швей, парикмахеров, логистов, работников ЖКХ, специалистов в области 3D-технологий.

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Гордиться мегалитами и париться в бане

Рошаль – город со своей атмосферой. Сейчас в центре города создается современный парк и пешеходная зона. Парк поражает своими размерами, интересными дизайнерскими решениями и историческими элементами. На пешеходной зоне даже восстановили брусчатку начала XX века. Здесь также установили красивые фонари и вазоны, мраморную 9-метровую колонну с венком славы, скамьи с грифонами.

А в ближайшем будущем Рошаль сможет похвастаться действительно уникальной достопримечательностью – собственным мегалитическим комплексом, эдаким «подмосковным Стоунхэнджем». Этот комплекс уже создается парке ДК имени А.А. Косякова, он получил название «Долина мамонтов».

В комплекс входят более 10 древних камней-мегалитов. Они найдены краеведами сообщества исследователей Мещеры «ГеоШушмор» и проекта «Сердце Мещеры» в ходе многочисленных экспедиций. У каждого валуна есть свое имя – Рюрик, Судьбина, Святогор и другие.

Местные советуют туристам: если присесть на мегалит Судьбина и загадать желание – оно обязательно сбудется.

В проекте развития комплекса много интересного, в том числе – создание двух каменных лабиринтов, как на Соловецких островах.

Первое, что говорят гости: «Как много у вас зелени!» А еще у нас свежий воздух, бескрайние леса и живописные пейзажи.

В следующем году в городе планируют благоустроить пляж на озере Юбилейном. Это красивейшее искусственное озеро, созданное в середине прошлого века, в последние годы заросло травой и кустарниками, и все очень ждут, когда же его приведут в порядок. Ведь это любимое место для отдыха у жителей и летом, и зимой.

Если уж говорить об отдыхе, то нельзя не рассказать про наши знаменитые бани. Пожалуй, ни в одном городе Подмосковья нет такой общественной бани, как у нас! «Крестовские бани» - это полный релакс для души и тела. Здесь есть настоящая русская парная, купели и расслабляющие спа-процедуры.

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Лучшее место для селфи

В Рошале есть еще одна интересная достопримечательность и радость для любителей селфи.

В 2015 году известный нью-йоркский художник Крис Риггс создал на одной из стен на Советской улице потрясающую картину «Мир и любовь». Арт-инсталляция американца – это слова «мир» и «любовь», написанные сотни раз на русском и английском языках. Это самая большая работа художника в стиле стрит-арт, и она находится у нас! Это и яркая достопримечательность, и отличный фон для фото.

Кстати, коллекция уличных граффити в нашем городе в этом году пополнилась еще пятью работами. На фасадах зданий на центральных улицах – Спортивной и Советской – подмосковные художники изобразили красивые пейзажи. Рошальский стрит-арт уже успел стать визитной карточкой города.

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Три часа «на перекладных»

Из-за большой удаленности от столицы ездить туда-обратно на учебу или на работу каждый день очень сложно. Те, кто работает в Москве, выбирают суточный график, а у студентов без вариантов – общежитие или съемное жилье.

Дорога до Москвы на электричке займет более трех часов, с учетом того, что сначала на автобусе нужно добраться до Шатуры (а это минут 30-40), а затем еще более двух часов на электропоезде Шатура (Черусти) – Москва (Казанская). Настоящим раздражителем для рошальцев является железнодорожный переезд в Новосидорихе: в худшем случае, когда идут ремонтные работы, стоять здесь можно часами.

На автобусе добираться, с одной стороны, комфортнее и дешевле (стоимость билета до Москвы 220 рублей). Однако из-за постоянных пробок ехать придется дольше, чем на электричке.

В общем дорога до Москвы автобусом и электричкой стоит около 400 рублей. Многие предпочитают ездить на работу на автомобиле, собирая с собой попутчиков – так затраты на бензин частично окупятся. Такой способ выбирают работающие в Москве по суточному графику.

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