РИАМО - 14 дек. На территории Подмосковья в 2018 году освятили четыре православных храма, отреставрированных при поддержке благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь, сообщил журналистам в пятницу председатель управляющего совета фонда порушенных святынь, священник Михаил Егоров.

Ежегодное заседание попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь прошло в пятницу. В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот год был плодовитый, много было сделано фондом и при поддержке жителей Московской области, правительства Подмосковья. В этом году было освящено четыре храма, в разных уголках Московской области начали совершаться богослужения, открылись воскресные школы, благотворительные столовые для неимущих», – сказал Егоров.

Кроме этого, в 2018 году фонд выполнил большую проектную работу.

«В настоящее время 15 проектов по восстановлении 15 храмов находятся на согласовании в главном управлении культурного наследия Московской области», – сказал собеседник.

В заседании фонда участвуют управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, викарий Московской епархии, епископ Серпуховской Роман Гаврилов.