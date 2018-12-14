РИАМО - 14 дек. В центре столицы в районе Якиманка отремонтируют кирпичный жилой дом 1957 года, в доме обновят стены, потолки, лестничные клетки, установят почтовые ящики и дверные замки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Пятиэтажный кирпичный жилой дом расположен в районе Якиманка. Он был построен в 1957 году по индивидуальному проекту. Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки здания», – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Как уточняется в сообщении, в доме в ходе фасадных работ очистят поверхности цоколя от отслоившейся плитки. Цоколь и стены фасада обработают антигрибковыми составами. Фасад очистят от отслоившегося керамического кирпича и окрасят.

«В рамках ремонта подъездов предусматривается ремонт стен и потолков лестничных клеток с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, а также ремонт ступеней. Покрытие пола лестничных клеток, а также поручни будут обновлены. В подъездах появятся новые почтовые ящики, дверные звонки и номерные таблички для квартир», – добавляется в сообщении.

Кроме того, здесь отремонтируют отдельные участки плит балконов с зачисткой оголенной арматуры от следов коррозии. Также проведут ремонт ограждений балконов с заменой экранов и покрытия балконов.

Документация для капитального ремонта жилого дома согласована. Объект находится по адресу: Крымский тупик, дом 6, район Якиманка, Центральный административный округ города Москвы.