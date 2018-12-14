РИАМО - 14 дек. Строительство новой детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Кунцево на улице Академика Павлова, владение 40, начнется до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Сейчас завершается разработка проектной документации, в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядчика. Ввод поликлиник в эксплуатацию предусмотрен в 2019 году», – сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

В здании предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, молочно-раздаточного пункта, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению.

Ориентировочная численность прикрепленного детского населения составит 9,5 тысяч человек.

«До 2020 года за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы планируется построить 22 поликлиники. Кроме этого, будет построено шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, роддом, три инженерных объекта. Всего же за этот период будет введено 40 объектов здравоохранения», – сказал Бочкарев.