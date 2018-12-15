РИАМО - 15 дек. Более 700 управляющих компаний примут участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» в субботу, мероприятие будет посвящено раздельному сбору отходов и работе диспетчерских служб УК, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В День открытых дверей жители Подмосковья смогут в удобное время – с 10:00 до 15:00 – обратиться в свои управляющие организации за решением жилищно-коммунальных проблем и разъяснениями. Главными темами предстоящей акции станет предстоящий переход на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах Подмосковья, а также организация работы диспетчерских служб в УК», – говорится в сообщении.

Сотрудники подмосковной Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями УК расскажут о том, почему важно разделять различные виды мусора, как это будет организовано, и что должен сделать каждый собственник или наниматель жилья, чтобы быть готовым к этому.

Кроме того, жителям объяснят, как организована диспетчеризация коммунальных служб, где можно узнать номера их телефонов, в течение какого времени должны устраняться нарушения.