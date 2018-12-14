РИАМО - 14 дек. В Дмитровской городской больнице установили аппарат для проведения компьютерной томографии стоимостью порядка 36 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Медицинское оборудование уже установлено, на данный момент персонал учреждения здравоохранения проходит обучение для работы на новом томографе», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что аппарат для КТ закупили в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Планируется, что томограф будет введен в эксплуатацию уже на следующей неделе.

«Качество оказания медицинской помощи напрямую зависит от уровня технической оснащенности учреждения. Это уже второй аппарат для компьютерной томографии в Дмитровской больнице – ранее один был установлен в сосудистом центре, теперь еще один будет обследовать пациентов в хирургическом корпусе. Томограф будет работать в круглосуточном режиме, – для проведения обследований не только стационарных больных, но и амбулаторных пациентов», – дополнил Матвеев.

Министр также подчеркнул, что поступивший томограф рассчитан на 128 срезов, что обеспечивает высокую четкость получаемого изображения.

В 2018 году на закупку тяжелого оборудования в учреждения здравоохранения Подмосковья выделили порядка 400 миллионов рублей.