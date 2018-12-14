РИАМО - 14 дек. Подписчики Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в социальных сетях смогут принять участие в конкурсе и выиграть настольную игру «Колонизаторы» от Hobby World.

В «Колонизаторы» (она же Catan) уже много лет играют люди по всему миру. Игроку предстоит стать настоящим колонизатором: добывать ресурсы, строить поселки, города и дороги, защищаться от разбойников, торговаться с соседями.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписчику паблика inmsk в Instagram нужно будет поделиться постом с сообщением о розыгрыше в сторис и упомянуть паблик inmsk при помощи текста или наклейки «упоминание». В комментариях нужно поставить любой смайлик – чтобы можно было помочь тем, кто запутается в правилах розыгрыша.

Победитель будет определен случайным образом 21 декабря.

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