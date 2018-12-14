РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» городского округа Люберцы 16 декабря откроется мастерская Деда Мороза, сообщается на официальной странице Люберецких парков в Instagram.

«Шестнадцатого декабря в 14:00 мы открываем мастерскую Деда Мороза в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» по правую сторону от летней эстрады. Волшебная сказка окутала нашу мастерскую, где правят балом игрушки и дух творчества. В мастерской гости парка могут написать письмо Деду Морозу, сделать фотографию в новогодней фотозоне и посетить тематические мастер-классы», – говорится в сообщении.

Время работы мастерской с 10:00 до 20:00. Мастер-классы проходят по предварительной записи и расписанию.

«Первый мастер-класс состоится в воскресенье 16 декабря в 17:00. Вход в мастерскую свободный», – уточняется в материале.