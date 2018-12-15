РИАМО - 15 дек. Жители и гости столицы смогут отправиться на новогодние экскурсии в Московскую область в специальных поездах, которые начнут курсировать от Курского, Казанского, Савеловского и Ярославского вокзалов с субботы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает новогодние электрички — «Зимние экспрессы». На составах (всего их будет восемь) москвичи и гости столицы смогут поехать на экскурсии в города Подмосковья. Поезда начнут отправляться с Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы с субботы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦППК отметили, что «Зимние экспрессы» будут перевозить экскурсионные группы в Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск. Участники узнают историю этих древних городов, увидят их главные достопримечательности, а также побывают на разных предприятиях по изготовлению сладостей и сувениров.

«Пользуясь «Зимними экспрессами», туристы смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений», — добавили в пресс-службе ЦППК.

Например, участники тура «Зимний экспресс» в Игрушечное царство. Сергиев Посад» посетят Троице-Сергиеву лавру, входящую в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Музей игрушки, где собрана коллекция старинных и современных экспонатов. Во время мастер-класса гости узнают секреты росписи игрушек.

Кроме того, в Дмитрове экскурсанты прогуляются по территории Дмитровского кремля, в музеях которого увидят уникальные коллекции мебели, фарфора, тканей, а также рукописные книги XV–XVI веков.

Помимо этого, горожане смогут отправиться в один из старейших городов Московской области — Коломну. В экскурсию «Зимний экспресс» в Коломну. Подмосковный Арбат» входит посещение Музея-фабрики пастилы, Музея мыла и Музея меда. Участников научат готовить душистое мыло или печь крендель.

«Экспрессы будут перевозить туристов с 15 декабря по 28 февраля. Количество экскурсий зависит от числа участников. Поездки рассчитаны на один-два дня. Кроме того, путешественников будет сопровождать профессиональный гид», – уточняется в материале.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте ЦППК. Компания регулярно

организовывает туры на электричках по городам Подмосковья. Чаще всего поезда перевозят экскурсионные группы из Москвы в Дмитров и Рязань. Получить информацию о ближайших турах можно на сайте.

Помимо этого, компания разрабатывает аудиогиды по маршрутам движения пригородных поездов, таким, например, как Москва — Можайск, Москва — Ожерелье, Москва — Рязань, Дмитров — Дубна и Москва — Коломна. Скачать аудиогиды можно бесплатно с помощью QR-кода, размещенного на стикерах в поездах, а также на сайте ЦППК. Аудиоэкскурсии доступны на русском и английском языках. Всего на данный момент компания выпустила 46 аудиогидов, из них 13 — на английском языке.