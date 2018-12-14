РИАМО - 14 дек. Главный зимний волшебник вместе с помощниками 16 декабря проедет по улицам подмосковного Орехово-Зуева на своем транспорте, который называется «ДедМоробус», он соберет новогодние письма с пожеланиями и поздравит детвору, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Впервые в Орехово-Зуево 16 декабря приезжает «ДедМоробус». Главный зимний волшебник вместе с помощниками проедет по дворам в специальном автобусе, чтобы поздравить маленьких ореховозуевцев с наступающим праздником и собрать новогодние письма с пожеланиями», – сказал представитель администрации.

Он отметил, что Дед Мороз в 10:00 окажется на Парковой улице, в районе дома №11; в 10:45 – на улице Галочкина, во дворе у домов №№6 и 8; в 11:30 — на улице Урицкого, во дворе у домов №№53 и 55; в 12:15 — на улице Володарского, во дворе у дома №29; в 13:00 — на улице Володарского, во дворе дома №2; в 13:45 — на улице Крупской, во дворе у домов №№29, 31 и 33.

«Если вы еще не отправили письмо Деду Морозу, это ваш шанс отдать почту лично в руки. Встречайте «ДедМоробус» в своем дворе в воскресенье, 16 декабря», – отметил представитель администрации.

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