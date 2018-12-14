РИАМО - 14 дек. В следующем году в Московской области совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет неделя моды для молодых дизайнеров, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«Мы договорились с Mercedes-Benz Fashion Week Russia и мы сделаем в Подмосковье неделю моды. Мы всех молодых модельеров включим в этот конкурс. У нас самые перспективные ребята смогут стажироваться заграницей, показать свои возможности организаторам», - сказала Плещева.

Также она отметила, что в следующем году в одном из муниципалитетов Подмосковья запланировано проведение фестиваля граффити.

«Реализации для творческой молодежи будет очень много», - добавила министр.