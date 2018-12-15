РИАМО - 15 дек. Станцию столичной подземки «Ховрино» закрыли для пассажиров на выходные дни в рамках подключения строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

«Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции «Речной вокзал» и «Ховрино». В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 17 декабря, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Работы проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни.

Открытия станции «Беломорская» Замоскворецкой линии ожидают более 140 тысяч жителей столичных районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.

«Во время изменения режима работы линии на станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» будет организовано дежурство инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене», — добавляется в сообщении.

В связи с закрытием станции будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская будет работать в субботу и воскресенье. Для компенсационных маршрутов будет организован участок выделенной полосы – 100 метров – на улице Беломорская для левого поворота на улицу Дыбенко.

Пассажиров призвали планировать маршруты с учетом ограничений в движении