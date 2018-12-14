РИАМО - 14 дек. С начала года по губернаторской программе «Чистая вода» в Подмосковье завершили строительство и модернизацию 55 объектов водоснабжения, благодаря этому улучшилось качество водоснабжения у 115 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В частности, в первой половине декабря введено в эксплуатацию пять водозаборных узлов – четыре в Дмитровском городском округе и один на территории Сергиево-Посадского района. Завершение строительства и модернизации данных объектов позволили улучшить качество водоснабжения 15 тысяч жителей этих муниципальных образований», – говорится в сообщении.

В рамках модернизации на водозаборных узлах устанавливаются станции водоподготовки, устаревшее оборудование заменяется на современное и более эффективное. Благодаря этому показатели качества воды приводятся в соответствие с нормативными требованиями, в частности снижается доля содержания в воде железа и других примесей, уменьшается мутность.

Как отмечается в материале, строительство и модернизация ВЗУ проводится преимущественно с использованием отечественного оборудования.

«Всего в 2018 году благодаря реализации губернаторской программы «Чистая вода» планируется улучшить качество водоснабжения 210 тысяч жителей Московской области – за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения, а также подключения потребителей к Восточной системе водоснабжения», – подчеркнул Пестов.

Всего в Подмосковье с 2014 года построили и модернизировали 271 водозаборный узел. Благодаря этому, а также развитию Восточной системы водоснабжения, доведено до нормативного качество водоснабжения более 1 миллиона 300 тысяч жителей области.