РИАМО - 14 дек. Порядка 2 тысяч православных храмов насчитывается на территории Подмосковья, в каждом муниципалитете налажена программа по восстановлению святынь, сообщил в пятницу на ежегодном заседании попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень тесно работаем с вами, с православной церковью, в каждом муниципалитете у нас налажена очень насыщенная программа. За это отдельно хочу поблагодарить вас, дорогой владыка Ювеналий (митрополит Крутицкий и Коломенский – ред.), всех коллег, которые участвуют. Пять лет назад мы создали фонд, цель которого — восстанавливать порушенные святыни. Вы, уважаемый владыка, очень давно и трепетно занимаетесь этой сложной работой. Неслучайно благодаря вашей энергии, вашему служению сегодня Подмосковье, ваша епархия имеет порядка 2 тысяч храмов», - сказал Воробьев.

В заседании фонда участвуют управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, викарий Московской епархии, епископ Серпуховской Роман Гаврилов.