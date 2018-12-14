РИАМО - 14 дек. В министерстве физической культуры и спорта Московской области прошло торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии работникам спорта, пять тренеров в ближайшее время переедут в новые квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Свидетельства из рук министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова получили: тренер по баскетболу «Спортивной школы «Звезда» Ольга Папернова из Серпухова; тренер по самбо «Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам» Александр Бондаренко из Мытищ; тренер по фристайлу «Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» Сергей Мазур из Дмитрова», – говорится в сообщении.

Также свидетельства вручили тренеру по гандболу «Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта» Дмитрию Белоконь из Егорьевска и тренеру по настольному теннису «Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта» Кириллу Боброву из Орехово-Зуева.

По словам Терюшкова, реализация программы возможна благодаря плотному сотрудничеству министерства физической культуры и спорта региона и министерства жилищной политики Подмосковья.

«С 1 апреля этого года «Социальная ипотека» стала доступна для тренеров подмосковных спортивных школ. За это время 14 тренеров стали обладателями свидетельств на новое жилье. Сегодня мы завершили программу на 2018 год, выдав еще пять свидетельств. Отрадно, что благодаря совместной работе в регион приезжают и остаются здесь жить профессиональные и неравнодушные к работе люди», – подчеркнул Терюшков.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, она создана для укрепления кадрового состава организаций Подмосковья в сфере здравоохранения, образования, спорта, науки и промышленности. За время ее действия с 2016 по 2018 годы 1178 специалистов стали ее участниками, из которых 1038 уже приобрели квартиры.