РИАМО - 14 дек. Областной Минтранс подписал соглашения с тремя операторами специализированных стоянок об эвакуации автомобилей такси в случае выявления нарушений правил перевозки пассажиров и багажа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточняется в материале, нарушителей будут выявлять в рамках совместных проверок управления регионального административно-технического контроля Минтранса области и сотрудников ГИБДД.

«Автомобиль такси могут эвакуировать если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, при себе у водителя нет путевого листа, лицензии на осуществление деятельности такси или автомобиль не соответствует региональному стандарту. При этом перемещение и хранение автомобиля на стоянке будет бесплатным», – отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Автомобиль будет находиться на спецстоянке до рассмотрения дела об административном правонарушении до двух месяцев. Рассмотрение дела проводит управление регионального административно-технического контроля ведомства.

Для повышения качества и безопасности в сфере услуг такси Минтрансом Подмосковья осуществляются регулярные проверки перевозчиков по реестру выданных разрешений такси: проверяются не только транспортные средства перевозчиков на соответствие необходимой атрибутике, но и сами компании через налоговые и правоохранительные органы на прозрачность работы и соблюдение законодательства.

Всего в Московской области работают 107 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.