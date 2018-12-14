РИАМО - 14 дек. Московское областное УФАС вынесло постановление в отношении ЗАО «Клевер Кей» о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму свыше 3,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «Клевер Кей» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования.

«УФАС признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ», – отмечается в сообщении.