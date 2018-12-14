РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Управляющие компании в пятницу приступили к заливке катков во дворах городского округа Люберцы, сообщается на официальной странице управления благоустройства администрации муниципалитета в Instagram.

«По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого управляющие компании приступили к работам по заливке катков. Температурный режим и обещанное Гидрометцентром похолодание – оптимальное время для начала работ», – говорится в сообщении.

Всего в городском округе Люберцы к зиме подготовят 24 катка.