РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. На стадионе подмосковного Красногорска 18 декабря проведут матч по хоккею с мячом между красногорским клубом «Зоркий» и архангельским «Водником» в рамках чемпионата Суперлиги России, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Восемнадцатого декабря красногорская команда на домашнем стадионе принимает архангельский «Водник», начало матча в 19:00. Продолжается чемпионат Суперлиги России по хоккею с мячом 2018-2019 годов», – говорится в сообщении.

После девяти матчей «Зоркий» на 13-м месте турнирной таблицы с пятью очками. До конца 2018 года команде осталось провести пять матчей – один дома и четыре на выезде.