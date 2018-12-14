РИАМО - 14 дек. Жилому дому для переселенцев из аварийного жилья на улице Солнечная в городском округе Шаховская выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь пятиэтажного жилого дома составляет 1617 квадратных метров. В новостройку переедут граждане из аварийных домов.

«Дом рассчитан на 35 квартир с отделкой и сантехникой, площадь которых составляет 1526 квадратных метров. Из них 16 однокомнатных, 18 двухкомнатных и одна трехкомнатная. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком объекта выступает муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская». На прилегающей территории выполнены необходимые работы по благоустройству.