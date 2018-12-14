РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 дек. Специалисты сферы ЖКХ прошли экзамены в Центре оценки квалификации на базе техникума имени Сергея Королева, в пятницу они получили подтверждающие сертификаты, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Мы сегодня наградили 11 человек. Это те люди, которые сдали у нас экзамен и получили сертификаты соответствия. Теперь они считаются сертифицированными специалистами, это подтверждает, что они готовы заниматься в нашей сфере ЖКХ. Прошла оценка их квалификации по новым требованиям правительства Российской Федерации», – сказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

По ее словам, по законодательству в 2019 году все предприятия не будут иметь права брать на работу сотрудников без сертификата соответствия.

Процедура оценки квалификации проводится в два этапа: подача документов как самим соискателем, так и его работодателем от имени соискателя и экзамен из теоретической и практической частей. Комиссия экспертов рассматривает документы на соответствие образования и профессионального уровня, после чего выносит заключение о допуске специалиста к экзамену. По прохождению экзамена специалист получает документ.

Центр оценки квалификации на базе техникума имени Сергея Королева открыли в городском округе 11 октября 2018 года.