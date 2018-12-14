РИАМО – 14 дек. Совет директоров Центробанка увеличил ключевую ставку до 7,75% годовых – на 0,25 процентного пункта, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых», – сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается в материале, Центробанк за год повышает ставку уже во второй раз.
В сентябре ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 7,5%.
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