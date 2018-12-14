РИАМО - 14 дек. Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении ООО «МГК» закона о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Гидротехинженеринг», содержащее информацию о признаках нарушения ООО «МГК» закона о защите конкуренции.

«Управление установило факт нарушения ООО «МГК» требований закона о защите конкуренции на рынке химических реагентов, выразившегося в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации химического реагента, принадлежащего ООО «Гидротехинжиниринг», – отмечается в материале.

Не согласившись с указанными решением, фирма обратилась в суд. Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «МГК» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.