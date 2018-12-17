РИАМО - 17 дек. Московский метрополитен начал накрывать красными пластиковыми чехлами турникеты, которые временно находятся на техническом обслуживании после поломки, всего закуплено 800 чехлов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Метрополитен закупил 800 таких чехлов: 700 для станций метро, 100 - для Московского центрального кольца. Сегодня они есть на всех станциях. С их помощью пассажирам будет легко понять, что турникет не работает», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чехлы выполнены в дизайне московского транспорта: они ярко-красного цвета с характерным узором. На поверхность конструкции нанесен текст «Турникет временно не работает», который дублируется на английском языке.

Кроме чехла, на створки временно неработающего турникета устанавливают специальную заглушку красного цвета с надписью «Проход закрыт».