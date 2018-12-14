РИАМО - 14 дек. В 1-м Красносельском переулке столицы планируют возвести первую в России гостиницу сети «Тоеко инн», ее площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Гостиница будет иметь 11 этажей, на первом помимо вестибюля будет находиться учебный центр. Подземный этаж будет отдан для обеденного зала и технических помещений. Общая площадь здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Одновременно в гостинице смогут остановиться до 440 человек.

«Городу и инвестору удалось найти компромисс между корпоративными стандартами и представлением города об архитектуре. Японские коллеги будут реализовывать этот проект. Хорошо продумана доступность для маломобильных категорий граждан: будут установлены удобные двери, тактильные указатели, предусмотрены специальные места отдыха, в номерном фонде заложено 20 номеров с возможностью размещения инвалидов на каждом этаже», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады планируется отделать клинкерным кирпичом, с плавным переходом от темных тонов к светлым. Кроме того, по мере увеличения высоты выпуклый кирпич будет сменять плоский. Входные группы отделают натуральным камнем. Особенностью инженерного решения станет сплит-система на каждый номер.

Как отмечается в материале, ранее проект гостиницы сети «Тоеко инн» обсуждали на заседании Архитектурного совета Москвы, он был одобрен экспертами.

Точный адрес будущего объекта: 1-й Красносельский переулок, строение 15/17. Г-образное в плане здание будет выходить фасадами на Третье транспортное кольцо, недалеко от станции московского метро «Красносельская».