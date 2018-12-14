РИАМО - 14 дек. Около сотни подарков доставили в подмосковные детские дома в рамках акции «Стань Дедом Морозом!», которая продлится в регионе до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье продолжается акция «Стань Дедом Морозом!», свыше 250 подарков для воспитанников детских домов уже найдены, из них более 150 подарков – в пути, а 98 уже доставлены в учреждения», – сказала Забралова.

Она напомнила, что акция стартовала в регионе 10 декабря и продлится до 25 декабря.

«Мы планируем собрать подарки для 464 воспитанников детских домов, на сегодняшний день уже найдено свыше половины «Дедов Морозов». Приятно, что акция нашла такой положительный отклик у населения. Все подарки будут ждать ребят под елкой в новогоднюю ночь. Узнать о пожеланиях детей и стать участником акции можно, зайдя на сайт детского дома. На время акции мы также запустили горячую линию, где каждый может задать уточняющие вопросы», – отметила Забралова.

Она добавила, что передать подарок можно удобным способом: приехать в министерство образования Московской области, в территориальное управление опеки и попечительства или в само детское образовательное учреждение.