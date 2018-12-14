РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 14 дек. В Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее 25 декабря откроется выставка «Театральные истории», гости увидят архивные фотографии местного театра и узнают о его истории, сообщается на сайте музея.

«Если вам интересно узнать, кто придумал и построил МХАТ, почему текстильный город Орехово-Зуево называют театральным, а местный театр «Зимним», почему в Зимнем театре люстру не меняли с начала ХХ века, а костюмы здесь исключительно МХАТовские, посетите выставку «Театральные истории» в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее. Экспозиция будет доступна с 25 декабря по 31 января», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, гости музея смогут не только узнать об истории создания театральных костюмов, в которых на сцене «Зимнего» играли величайшие актеры, но и увидеть их своими глазами. В экспозиции также представлены подлинные фотографии, программки, афиши, театральные кресла 1912 года. Посетителям предложат решить, какие из них удобнее – старинные или современные.

Также на выставке самым смелым покажут театральное зеркало конца ХIХ века, в котором, возможно, таится призрак старого театра.

«Театралам, которые обожают мир закулисья, – прямая дорога на выставку в Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей!» – заключается в материале.