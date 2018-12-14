РИАМО - 14 дек. В подмосковной Ивантеевке пьяная ссора между женщиной и мужчиной закончилась для последнего на больничной койке, нападавшую задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 12 декабря в 21:30 из дома на Заводской улице в Ивантеевке бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1991 года рождения, зарегистрированного в Чувашии, но проживающего в Ивантеевке. У пострадавшего диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1983 года рождения, зарегистрированная в Омской области. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину задержали.