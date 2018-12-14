РИАМО - 14 дек. Сотрудники ФСБ и представители Росалкогольрегулирования выявили и ликвидировали подпольный склад контрафактной водки и спиртосодержащей жидкости на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

«При проверке складских помещений во 2-ом Иртышском проезде в Москве установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружено около 33 тысяч бутылок поддельной водки и 4 тысячи литров фармацевтической субстанции этанола производства ООО «Константа-Фарм М», – говорится в сообщении.

В настоящее время технологическое оборудование, сырье, федеральные марки и готовая продукция арестованы. Проводится административное расследование.

Указанная продукция предназначалась для реализации на территории Москвы и Московской области.