РИАМО - 14 дек. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают стать участниками 47-го Новогоднего легкоатлетического пробега, который стартует 23 декабря от главной елки на Октябрьской площади, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Новогодний легкоатлетический пробег по улицам Орехово-Зуева соберет всех любителей спорта и активного образа жизни на Октябрьской площади. Традиционно пробег стартует от главной елки города. Принять участие в спортивном мероприятии сможет любой желающий от мала до велика. Начало в 11:00», – сказал представитель администрации.

Он добавил, что в 11:00 стартуют забеги школьных команд. В 11:45 Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют соревнования и наградят победителей и призеров школьных забегов. В 12:00 будут даны старты основных забегов.

По данным агентства, электронная регистрация участников откроется 18 декабря. Для этого необходимо пройти по ссылке.