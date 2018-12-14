РИАМО - 14 дек. В столице 17 декабря стартует операция «Ель», призванная предотвратить незаконную вырубку елей, за незаконную вырубку предусмотрен штраф для физических лиц в 3-4 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Цель – пресечение нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период. Инспекторы переходят на усиленный режим патрулирования природных территорий, в том числе, в вечерние часы», — говорится в сообщении.

Согласно статье 8.39 КоАП РФ за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф на физических лиц в размере 3-4 тысячи рублей.

Кроме того, незаконная вырубка деревьев является преступлением, ответственность за которое устанавливается статьей 260 Уголовного кодекса РФ. Данная статья устанавливает штраф за незаконную вырубку деревьев до 500 тысяч рублей.

Помимо ответственности в виде штрафа, лицу, совершившему вырубку, предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре.

В прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки елей зафиксировано не было.