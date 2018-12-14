РИАМО - 14 дек. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в связи с продолжительным снегопадом, за минувшие сутки противогололедными материалами обработали порядка 14 тысяч километров дорог, что составляет 95% от всей региональной дорожной сети, и очистили от снега 12 тысяч километров автодорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах на всей подведомственной сети было задействовано более 1 тысячи единиц спецтехники, в том числе 516 комбинированных дорожных машин. С региональных дорог вывезено порядка 1,5 тонн снега», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что обработка реагентами и очистка проезжей части от снега проводились на всех региональных автодорогах в Подмосковье.

В пятницу днем в регионе ожидается небольшой снег и мороз. В связи с понижением температуры на дорогах возможна гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковаться в неположенных местах, так как это осложняет работу снегоуборочной техники.