РИАМО - 14 дек. Врачи научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве восстановили ребенку поврежденный мочеточник, сделав его из аппендикса; это первая подобная операция в России в истории детской хирургии, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В клинику пятилетний мальчик поступил в результате дорожной травмы. После полного диагностического обследования у ребенка был выявлен отрыв мочеточника от лоханки правой почки – тяжесть травмы могла повлечь за собой удаление всего органа. У врачей было два варианта спасения почки: попытаться пришить мочеточник или поставить дренаж, по которому смогла бы выводиться моча.

«Когда мы предприняли попытку сшить мочеточник с лоханкой, мы увидели, что купол слепой кишки с аппендиксом анатомически очень удобно располагаются. То есть у нас уже тогда возникла идея, что можно использовать аппендикс, чтобы устранить дефект», – пояснил хирург-уролог НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Никита Демин.

Как отмечается в материале, сшить мочеточник с лоханкой оказалось невозможным, так как отрыв составлял около трех сантиметров, и натяжение было бы слишком большим, а в тканях произошло сильное скопление крови и лимфы. Врачи приняли решение установить специальную трубку в лоханку почки, по которой отводилась моча, и начали готовить маленького пациента к проведению реконструктивной операции.

«Нам с большим трудом удалось выделить почку и найти лоханку, которая фактически уже отсутствовала. Пришлось еще больше сократить мочеточник, так как часть тканей в результате травмы была ушиблена, в итоге дефект увеличился и составил уже около пяти сантиметров. Тут нам помог как раз аппендикс, длина которого составила как раз около пяти сантиметров», – добавил Демин.

В итоге медики использовали аппендикс ребенка для восстановления поврежденного участка мочеточника: с одного края его сшили с мочеточником, а другой край пришили к лоханке почки. Внутрь был установлен стент, а также временно сохранена трубка для выведения мочи. Через полтора-два месяца ее уберут, и моча будет выводиться через новый мочеточник.

До этого случая в России не проводилась уретеропластика с использованием аппендикса у детей, а у взрослых такого рода операции очень редки. Обычно, в урологической практике используются еще два метода для восстановления дефекта мочеточника: либо с использованием участка кишки, либо аутотрансплантация почки, когда почка отсекается от нижней полой вены и смещается вниз. К последнему методу прибегают в крайних случаях, так как велик риск отторжения «новой» почки организмом, проблемы с сосудистым анастомозом, и, в конечном счете, ее гибели.

Метод с использованием кишки нежелателен для детей, так как в процессе жизни она расширяется, что в свою очередь плохо сказывается на функции почки и также может привести к ее гибели.