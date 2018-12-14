РИАМО - 14 дек. В подмосковном Чехове начинает работу новый банный комплекс, который включает в себя общественную баню на 65 помывочных мест, четыре семейные бани вместимостью от 5 до 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Новый банный комплекс, который сегодня открывается в Чехове, – это еще один пример успешной реализации губернаторской программы. В 2016 году руководство предприятия узнало о программе губернатора «100 бань Подмосковья». Изучив рынок, рассмотрев все бани Чехова, они приняли решение вступить в программу и построить баню нового поколения», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что раньше на участке, где сейчас появилась баня, находились 19 незаконно установленных гаражей. Была проведена работа с населением для расчистки участка под строительство. Также параллельно велась работа по проектированию здания и согласованию с различными органами государственной власти, по согласованию и подключению инженерных коммуникаций (газ, вода, свет, водоотведение).

«Новый банный комплекс Чехова включает в себя общественную баню на 65 помывочных мест, четыре семейные бани вместимостью от 5 до 12 человек. Площадь бани составила свыше 1,3 тысячи квадратных метров, суммарный объем инвестиций - порядка 55 миллионов рублей», — уточнил министр.

Он добавил, что все работы на объекте выполнены согласно требованиям. Также установлены пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение снаружи, подъемник для маломобильных групп населения.

Министр заключил, что собственник объекта установил специальные тарифы для отдельных категорий граждан, например ветераны, инвалиды ВОВ смогут посещать баню бесплатно, для инвалидов и пенсионеров стоимость посещения бани составит 200 рублей.