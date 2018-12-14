РИАМО - 14 дек. С 2014 года в Подмосковье выявили около 6,5 миллиардов конкурсных процедур, участники которых состояли в картельном сговоре, сообщил в пятницу в ходе брифинга в РИАМО заместитель руководителя Московского областного УФАС России Сергей Муравьев.

«Мы увеличили работу по выявлению картелей. Мы с 2014 года около 6,5 миллиардов торгов установили. Они до начала торгов имели заранее известный результат», - сказал Муравьев.

Он отметил, что за указанный срок на участников картельных сговоров наложили около 300 миллионов штрафов.

«В этом году центральный аппарат принял решение, что на базе нашего управления будет создан отдел, который будет заниматься расследованием межрегиональных картелей. <…> У нас этот отдел заработал с 1 ноября», - добавил Муравьев.