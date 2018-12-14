РИАМО - 14 дек. На востоке Москвы спасатели вытащили таксу, которая погналась за полевой мышью и застряла между плит, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«На поисково-спасательной станции на водных объектах «Терлецкая» спасателями сегодня утром была спасена собака, такса Нора», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такса побежала за полевой мышкой и застряла между расщелиной плит у набережной. Обратно она не смогла самостоятельно выбраться.

«Спасатели МГПСС помогли вытащить таксу из каменного плена. В вызволении животного участвовали спасатели Евтеев и Острецов», - сказал сотрудник пресс-службы.