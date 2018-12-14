РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В ряде многоквартирных домов на севере городского округа Люберцы из-за аварии ограничили подачу тепла и горячей воды, сообщается на официальной странице управляющей компании ОА «ЛГЖТ» в Instagram.
«Уважаемые жители! В связи с аварийной ситуацией в северной части города Люберцы, на ряде МКД ограничено тепло и горячее водоснабжение. На месте работают несколько аварийных бригад», – отмечается в сообщении.
Отключение коснулось улиц Воинов-интернационалистов, Попова, Митрофанова, Гоголя, Толстого и Комсомольского проспекта.
О сроках устранения аварии сообщим дополнительно.
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