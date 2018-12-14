РИАМО - 14 дек. Работы по допроектированию четырех корпусов второй очереди ЖК «Царицыно» начались, договор заключен с АО «ЦНИИЭП Жилища», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Договор на допроектирование четырех корпусов второй очереди строительства ЖК «Царицыно» заключен. <…> В ходе анализа рабочей документации появилась необходимость в допроектировании четырех жилых корпусов №27, 28/29, 30, 31 второй очереди строительства», — говорится в сообщении.

Договор на допроектирование заключен с АО «ЦНИИЭП Жилища». По словам генерального директора АО «Мосотделстрой № 1» Владимира Егорова, соответствующие работы уже начались.

В то же время граждане обеспокоены возможностью увеличения этажности данных корпусов. По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, даже если такая необходимость возникнет, это не будет противоречить установленным параметрам для данного земельного участка.

«Еще в 2015 году бывший застройщик АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») обратился к Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) с просьбой об изменении параметров застройки. ГЗК одобрила изменения, и проект был направлен на публичные слушания. Новые параметры были утверждены проектом планировки территории. Изменения вошли и в правила землепользования и застройки города Москвы. Таким образом, сегодня мы должны работать в решениях, утвержденных на ГЗК в 2015 году. Выше утвержденных ранее параметров никто объекты возводить не будет», — отметил Гончаров.

В ближайшее время, после корректировки технических планов, все недостроенные жилые корпуса ЖК «Царицыно» будут поставлены на кадастровый учет. Эту работу планируют завершить до конца года. Это необходимо для того, чтобы осуществить передачу объекта незавершенного строительства от АО «МКХ» новому застройщику.

Кроме того, в пятницу застройщик планирует подписать с компанией, выигравшей торги, договор на поставку сантехнического оборудования до конца года.

На обеих очередях жилого комплекса сейчас задействовано почти 550 рабочих.

ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 ДДУ не исполнены, так как строительство жилого комплекса было остановлено.