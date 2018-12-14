РИАМО - 14 дек. Причиной пожара в больнице подмосковного Егорьевска стало то, что неизвестный мужчина поджег пакет возле входа, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В 21:00 13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Егорьевску сообщили о том, что на улице Жукова горит центральный вход в ЦРБ.

«Прибывшими сотрудниками полиции данная информация подтвердилась. Установлено, что неизвестный мужчина проник на территорию больницы, поставил возле входной двери главного входа пакет, поджег его и скрылся», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев взял эту ситуацию на личный контроль. На место происшествия был направлен министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.